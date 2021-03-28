Карельские спортсмены завоевали 25 золотых медалей на соревнованиях по зимнему плаванию

В Петрозаводске завершились Открытый Чемпионат России и 2-ой Открытый Чемпионат Республики Карелия по зимнему плаванию.

Всероссийские соревнования по зимнему плаванию проходили в столице Карелии в течение трех дней. В ледяном бассейне Онежского озера испытал себя 371 пловец из 33 регионов России, сообщается на сайте правительства республики.

По итогам соревнований в копилке карельских спортсменов 25 золотых, 27 серебряных и 17 бронзовых медалей, в том числе одна золотая и одна бронзовая медаль в эстафетах.

Лучший результат в командном зачете показали пловцы из Владивостока.

В следующем году столица Карелии будет принимать Чемпионат мира по зимнему плаванию, он соберет более 1000 участников.

Как в Петрозаводске "моржи" нырнули в ледяной бассейн, смотрите фото Николая Смирнова.