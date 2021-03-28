Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Левашовский бульвар в Петрозаводске оказался под угрозой вырубки из-за строительства дороги 35
Сегодня 06:40
Глава Карелии поблагодарил Шандаловича за работу реаниматологом в Медвежьегорской больнице 14
28.03.2021 16:47
УФНС Карелии дала разъяснения о новшествах в налогообложении имущества граждан
Сегодня 09:21
Объявлены победители регионального конкурса "Экспортер года 2021"
Сегодня 11:30
Рысь на дереве караулит людей в поселке Карелии 4
Сегодня 09:00
Еще две женщины скончались от коронавируса в Карелии
Сегодня 09:20
Сломанное ветром дерево опасно повисло над головами прохожих в Петрозаводске (ФОТО) 8
28.03.2021 15:07
"Халтурщики": депутат из Петрозаводска возмущена качеством масок от ковида 13
Сегодня 10:14

Карельские спортсмены завоевали 25 золотых медалей на соревнованиях по зимнему плаванию

Новости. Спорт
14:00, 29 Марта 2021
фото: © Министерство образования и спорта Карелии
Загрузка...

В Петрозаводске завершились Открытый Чемпионат России и 2-ой Открытый Чемпионат Республики Карелия по зимнему плаванию.

Всероссийские соревнования по зимнему плаванию проходили в столице Карелии в течение трех дней. В ледяном бассейне Онежского озера испытал себя 371 пловец из 33 регионов России, сообщается на сайте правительства республики.

По итогам соревнований в копилке карельских спортсменов 25 золотых, 27 серебряных и 17 бронзовых медалей, в том числе одна золотая и одна бронзовая медаль в эстафетах.

Лучший результат в командном зачете показали пловцы из Владивостока.

В следующем году столица Карелии будет принимать Чемпионат мира по зимнему плаванию, он соберет более 1000 участников.

Как в Петрозаводске "моржи" нырнули в ледяной бассейн, смотрите фото Николая Смирнова.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.03.2021, 06:40
"Орского маньяка" видели в Петрозаводске (ВИДЕО)
25.03.2021, 09:15
Председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку предъявили окончательное обвинение в четырех преступлениях
22.03.2021, 23:27
Женщина, которая сегодня ушла из больницы и пропала, найдена мертвой на улице в Петрозаводске
22.03.2021, 12:49
Первый заместитель сити-менеджера Петрозаводска официально вступила в должность
25.03.2021, 11:10
АЗС в Петрозаводске снова переписали ценники
25.03.2021, 09:10
Боднарчука обвинили в четырех преступлениях

Аналитика

Сегодня 14:45
Обществоведение
Центр медицинской профилактики на Лизы Чайкиной, 5а приглашает на вакцинацию
Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а приглашает на вакцинацию детей и взрослых Петрозаводска и Карелии.
"Это – не Крымский мост, но для нашего села он важен!" 1
Сегодня 14:15
"Мы уже давно ждем многофункциональный ФОК" 5
28.03.2021 14:30
Ладога и Онего нуждаются в защите
28.03.2021 12:25
Ирина Мирошник: "Минувший год доказал: нам не надо бояться амбициозных задач!" 8
26.03.2021 11:20
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:45
Без политики
Открылся Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а!
Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а приглашает на вакцинацию детей и взрослых Петрозаводска и Карелии.
Объявлены победители регионального конкурса "Экспортер года 2021"
Сегодня 11:30
Пенсионерам предлагают путешествовать клубами 1
26.03.2021 14:18
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»