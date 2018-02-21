Девушку-пешехода госпитализировали после ДТП в Петрозаводске

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Автомобиль Ford Focus сбил 15-летнюю девушку на Голиковке.
По данным ЕДДС, авария произошла 20 февраля в 19.30 в районе дома №35 по ул. Калинина.
Девушку, которая выбежала на проезжую часть в неустановленном для перехода месте, в зоне видимости пешеходного перехода, сбил Ford Focus.
"Телесные повреждения получила пешеход. Госпитализирована в Детскую республиканскую больницу", рассказали в ЕДДС.
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