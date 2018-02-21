Девушку-пешехода госпитализировали после ДТП в Петрозаводске

Автомобиль Ford Focus сбил 15-летнюю девушку на Голиковке.

По данным ЕДДС, авария произошла 20 февраля в 19.30 в районе дома №35 по ул. Калинина.

Девушку, которая выбежала на проезжую часть в неустановленном для перехода месте, в зоне видимости пешеходного перехода, сбил Ford Focus.

"Телесные повреждения получила пешеход. Госпитализирована в Детскую республиканскую больницу", рассказали в ЕДДС.