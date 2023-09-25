Девушку сбили на пешеходном переходе в Петрозаводске

Молодой водитель за рулем иномарки не уступил дорогу пешеходу.
О дорожной аварии с наездом на пешехода в карельской столице рассказали в Госавтоинспекции Петрозаводска.
ДТП произошло вечером в понедельник, 25 сентября, в 21.08, в районе дома № 48 по Лососинскому шоссе. Там 20-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer не уступил дорогу пешеходу, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате дорожной аварии 28-летняя девушка-пешеход получила травмы и была госпитализирована в республиканскую больницу скорой и экстренной медицинской помощи ( бывшую БСМП).
Ранее мы сообщали о том, что в Питкяранте под колеса легковушки попала 89-летняя женщина.
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