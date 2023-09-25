Пожилая женщина попала под колеса легковушки во дворе дома в Питкяранте

Женщина 89 лет получила травмы и попала в больницу.

О дорожном происшествии с наездом на пешехода сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

ДТП произошло в понедельник, 25 сентября, приблизительно в 17.40 в Питкяранте.

По предварительной информации, 28-летняя водитель Chevrolet Klan двигалась задним ходом около дома № 38 по улице Горького, и ее автомобиль наехал на 89-летнюю женщину.

В результате ДТП пожилая женщина получила травмы и была доставлена в больницу.