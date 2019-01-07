Ди Каприо вызвали в суд для дачи свидетельских показаний

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Фильм "Волк с Уолл-стрит" был снят на похищенные деньги, пишут иностранные СМИ.
Леонардо Ди Каприо предстал перед судом, чтобы дать показания по делу о хищениях из малайзийского инвестиционного фонда 1Malaysia Development Berhad (1 MDB), сообщает сайт Womanhit.ru со ссылкой на газету The Washington Post.
Минюст США обвинил продюсерскую компанию Red Granite Pictures в отмывании денег — привлечении украденных из фонда средств для создания фильма "Волк с Уолл-стрит" с участием голливудской знаменитости.
По мнению обвинителей, Ди Каприо обладает полезной информацией об этом деле и даже принимал участие в афере. Речь идет о сумме в более чем 4,5 миллиардов долларов. Следствие по этому делу ведется одновременно и в Малайзии, и в США.
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