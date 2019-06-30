Диакон Кураев: "Храбрые люди Петрозаводска. За такие песни можно и двушечку получить"

Приехавший в Петрозаводск известный писатель и богослов Андрей Кураев услышал под окнами гостиницы песню Цоя.

"Храбрые люди Петрозаводска. Тут белые ночи. И День города. В ожидании полуночного салюта на побережье Онежского озера собираются люди. Пока их разогревает дискотека. (и все это под окнами моего гостиничного номера).



И вдруг: "Перемен требуют наши сердца!".



За такие песни нонче можно и двушечку получить...", - написал Кураев в своем блоге.

Известный российский философ и богослов Андрей Кураев приехал в Карелию с лекцией, которую он провел в рамках интеллектуального пикника "Баркемп" - неформальной конференции на природе.