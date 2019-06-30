09:21, 30 Июня 2019
Диакон Кураев: "Храбрые люди Петрозаводска. За такие песни можно и двушечку получить"
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Приехавший в Петрозаводск известный писатель и богослов Андрей Кураев услышал под окнами гостиницы песню Цоя.
"Храбрые люди Петрозаводска. Тут белые ночи. И День города. В ожидании полуночного салюта на побережье Онежского озера собираются люди. Пока их разогревает дискотека. (и все это под окнами моего гостиничного номера).
И вдруг: "Перемен требуют наши сердца!".
За такие песни нонче можно и двушечку получить...", - написал Кураев в своем блоге.
Известный российский философ и богослов Андрей Кураев приехал в Карелию с лекцией, которую он провел в рамках интеллектуального пикника "Баркемп" - неформальной конференции на природе.
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