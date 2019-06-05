Диана Шурыгина готовится к пластической операции

Давно планировала желанную операцию, но поначалу врачи запрещали вмешательство.

У звезды телешоу отличная стройная фигура, но она давно мечтает увеличить грудь. Первоначально Диана планировала сделать операцию около полутора лет назад, после того, как вышла замуж за оператора Андрея Шлянина. О решении изменить формы девушка сообщила в личном блоге. По ее словам, ранее ей нельзя было делать маммопластику, так как не разрешал врач, пишет StarHit.

"Он сказал подождать еще год. Прошло только полгода, но я уже чувствую себя готовой к этой перемене. Я и тогда была готова, но врач смог меня уговорить. Но я уже не могу тянуть. Знаю, что может быть много неодобрения, но это мое решение. Я уже писала, что очень самокритична и всегда стараюсь сделать себя лучше. К тому же я много думала, и все осознанно. Я хорошо отношусь к пластике, но все должно быть в меру! Не вижу ничего плохого в том, чтобы чуть-чуть подкорректировать внешность, но перегибать палку и становиться похожей на куклу нельзя", – поделилась Диана.

По мнению Шурыгиной, операцию стоит делать для себя, а не для других. К слову, до этого пользователи Сети не раз называли девушку "плоской" и высказывали критику.

"Не волнуйтесь, силиконовой куклой точно не стану. А вот комфортнее себя чувствовать, например, на пляже – буду", – отметила Диана.