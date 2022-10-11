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Диетолог из Петрозаводска дала советы, как пережить новогодние праздники без проблем для здоровья

Новости. Общество
14:00, 03 Декабря 2022
фото: © Flickr / presta

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Накануне длительных новогодних праздников врач-диетолог Городской детской больницы Петрозаводска Ольга Гуккина рассказала, как отметить праздник без последствий для здоровья.

Предстоящие новогодние праздники – серьезное испытание для наших желудков. Даже у тех, кто старается держать себя в форме, сбивается режим питания. Что уж говорить о любителях застолий, страдающих от избыточного веса. Дети, как правило, за столами с родителями не сидят. Они устраивают себе вредные перекусы, не расставаясь с гаджетами. И это становится нормой для многих семей даже не в каникулы.

«Адекватно построенный рацион в течение дня, адекватная физическая нагрузка и достаточный ночной сон нам необходимы и в будни, и в праздники. Я добрый диетолог: не забираю все, что вы любите. Когда ты говоришь человеку «нет», все равно будет «да». Он сорвется, будет делать так, как он привык. И я за то, чтобы разделять ответственность между врачом и пациентом. Поэтому если позволяете себе лишнее за праздничным столом, то делайте это в первой половине дня. А потом вместе с детьми гуляйте, катайтесь на лыжах, коньках, занимайтесь всякими активностями, а не лежите на диване перед телевизором», - говорит врач-диетолог Городской детской больницы Петрозаводска Ольга Гуккина.

Подробнее, что должно быть на вашей тарелке, чтобы вы не стали на два размера больше читайте здесь.

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