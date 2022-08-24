Диетолог назвал самый опасный напиток для пожилых

По оценке врача, для пожилых граждан опасность представляет алкоголь.

Алкоголь является самым опасным напитком для пожилых, сообщил Москве 24 врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Михаил Гинзбург.

По его словам, спиртное ускоряет работу сердца и увеличивает его потребность в кислороде.

«А если сердце поражено атеросклерозом, что у пожилых обычно и наблюдается, то резко повышается риск сосудистых катастроф, в частности инфаркта», — заявил Михаил Гинзбург.

Вместо этого эксперт рекомендует употреблять зеленый чай, который замедляет процессы старения, а также пить богатые полезными веществами ягодные морсы.

«Они должны быть без сахара, потому что сахаросодержащие напитки — это второй по опасности напиток для пожилых людей», — предупредил врач.