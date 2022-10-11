Диетолог назвала три самых опасных и неэффективных метода похудения

Врач Гридина назвала обертывание пленкой опасным и неэффективным методом похудения.

Врач-диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина рассказала «Известиям» о самых опасных и неэффективных методах похудения. Так, специалист предостерегла желающих сбросить вес от обертывания пленкой.

«Достаточно часто от своих пациентов я слышу следующее: в жару надо обмотаться пищевой пленкой или целлофановыми пакетами. Желательно еще пойти бегать. По мнению пациентов, так можно вывести лишнюю воду и избавиться от отеков, а также ускорить процесс расщепления жира. Но это совсем не так», — подчеркнула она.

По словам Гридиной, обертывание пленкой, в том числе с использованием разных согревающих средств, никак не влияет на скорость жиросжигания. Более того, тренироваться следует в удобной одежде, которая позволяет выходить лишней влаге из тела.

«А пленка не просто задерживает влагу, но и приводит к впитыванию выделений, из-за чего может возникнуть аллергия. Также такие обертывания приводят к перегреву, что негативно сказывается на работе сердца», — предупредила врач.

Вторым опасным методом похудения Гридина назвала слишком сильный дефицит калорий. Она пояснила, если организм получает недостаточное количество пищи, он с трудом прощается с жировыми отложениями — от этого процесс похудения может затянуться. Кроме того, после такой диеты, начав потреблять достаточное количество калорий, можно набрать вес в разы больше потерянного.

«Тело переживает стресс и старается запасти как можно больше жира на случай повторения такой голодовки. Более того, во время такого похудения организм сначала сжигает мышечную массу. Поэтому о красивом и подтянутом теле можно забыть. Также излишний дефицит может провоцировать развитие проблем желудочно-кишечного тракта (например, гастрита или язвы)», — указала диетолог.

К числу опасных методов похудения она также отнесла полный отказ от еды, а в некоторых случаях и отказ от воды и других жидкостей.

«Более того, есть люди, которые соблюдают такую диету непрерывно несколько дней подряд. Мне кажется, очевидно, что такая диета не просто малоэффективная, она по-настоящему опасная для здоровья. Поэтому я ни в коем случае не рекомендую худеть таким радикальным образом», — предостерегла Гридина.

Врач перечислила правила эффективного и безопасного похудения. Так, рекомендуется соблюдать адекватный дефицит калорий — в этом помогут различные калькуляторы и формулы расчета суточной нормы калорий для поддержания веса или снижения.

Также важно придерживаться физической активности в течение дня. Необязательно каждый день заниматься несколько часов в зале кардио и силовыми тренировками, достаточно 40–60 минут пеших прогулок в день.

В то же время не менее значимым является сбалансированный рацион. Он должен быть разнообразным, содержать достаточное количество белка (чтобы организм не сжигал слишком много мышечной массы), углеводов и жиров, так как это всё необходимо для нормальной работы тела.