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Диетологи рассказали, почему летом лучше не есть свиной шашлык

Новости. Общество
00:10, 28 Мая 2023
фото: © unsplash.com

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Врач-диетолог объяснила, почему шашлык из свинины под запретом в летние месяцы.

Жирное мясо — пища довольно питательная, но далеко не самая полезная. Врачи не советуют налегать на нее в жаркие дни, особенно тем, у кого есть некоторые проблемы со здоровьем. Об этом медицинскому порталу doctorpiter.ru рассказала врач-диетолог Татьяна Мещерякова.

«Дело в том, что жирная пища, в том числе, свиное мясо, тяжела для нашего организма, на ее переваривание тратится много энергии. В жару ваше тело и так страдает от обезвоживания, с потом выходят полезные микро- и макроэлементы. Ударная доза жира может только усугубить ситуацию. Поэтому эксперты ВОЗ советуют есть не больше 500 граммов красного мяса в неделю», - сообщила специалист.

По ее словам, избыточная порция жирного мяса перегружает печень и поджелудочную железу. В итоге может заболеть в правом подреберье, появится тяжесть в области желудка.

Кроме того, при постоянном употреблении жирной пищи в жару может вырасти уровень неблагоприятного холестерина низкой плотности. А это предвестник сердечно-сосудистых заболеваний. 

В мясе, например, много пуриновых оснований, что опасно для людей с подагрой. Еще врачи советуют с осторожностью есть красное мясо людям с заболеваниями почек и желудочно-кишечного тракта, особенно с проблемами поджелудочной железы и печени, а также любыми воспалительными процессами в желудке и кишечнике.

Наконец, вопреки распространенному мифу, спиртное не помогает лучше переварить жирное мясо.

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