Диетологи рассказали, сколько шашлыка можно съесть в праздники

Врачи сообщили, как не навредить себе, употребив в пищу слишком много шашлыка на майских выходных.

На майских праздниках рекомендуется съедать не более 400 граммов шашлыка в день, передает Life.ru слова главного диетолога столичного департамента здравоохранения Антонины Стародубовой.

"Не стоит превышать 1,6 г белка на один килограмм массы тела. Точно не более 120 г белка. В свинине и баранине у нас около 20 г белка на 100 г продукта. То есть не более 300–400 г мяса в день", — объяснила Стародубова.

По её словам, если переедать в течение долгого времени, то могут обостриться хронические заболевания или появиться новые. Поэтому лучше совмещать мясные блюда с овощами, чтобы разнообразить рацион.