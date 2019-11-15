Диету Анастасии Волочковой назвали опасной для жизни

Артистка радуется результату похудения, однако диетологи забили тревогу.

Бывшая солистка Большого театра поражает поклонников резким похудением. Многие фанаты звезды уже начали беспокоиться – по их мнению, у нее началась анорексия. Сама артистка довольна тем, как выглядит. Королева шпагатов продолжает придерживаться диеты, пишет Cosmopolitan.

Анастасия сама разработала для себя режим питания. По словам Волочковой, она ест только салатные листья, отварные или сырые яйца, отварную курицу и овощные супы. Бывают дни, когда блондинка целый день остается голодная, так как из-за тренировок совсем не успевает поесть.

Диетологи, узнав о способе похудения звезды, высказали опасения. Специалисты уверяют, что Анастасия питается неправильно и может серьезно подорвать здоровье.

По словам диетолога, если человек тратит больше калорий, чем съедает, то его организм недополучает питательных веществ для поддержания жизнедеятельности. Если так будет продолжаться длительное время, то "организм выйдет из строя", предупредила эксперт.