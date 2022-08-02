«Дикие» томаты выросли в центре города в Карелии (ФОТО)

В Кондопоге очевидцы заметили помидоры, растущие прямо у дороги.
В паблике «Весь Петрозаводск | Карелия» появились фото помидоров, растущих в Кондопоге прямо на улице на обочине дороги.
«Кондопога. Между Пролетарской и Заводской у дороги растут помидорки», — прокомментировала фотографию ее автор.
Впрочем, жители Карелии в лес за помидорами еще не ходят. А вот грибной сезон в республике уже начался.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание