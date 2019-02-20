Дима Билан публично оскорбил Рудковскую и Собчак

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Дима Билан испугал пользователей Instagram неадекватным поведением. Он оставил оскорбительные комментарии на страницах своих звездных друзей.
Под романтичной фотографией с венчания Яны Рудковской и ее мужа Евгения Плющенко певец написал: "Я как-то сосал молоко из груди только что ощенившейся собаки! Вот это круто, а не то, что ты пишешь!".
Многие подписчики удивились такой резкости Билана, поскольку Яна является его продюсером, их связывают не только рабочие, но и дружеские отношения, пишет Cosmopolitan.
Дима также прокомментировал фото Кении Собчак.
"Я хотя бы мочусь на бомжей на спор,а не ради тупого удовольствия", – написал артист.
Поклонники уже начали думать, что Билан пьян или сошел с ума, но выяснилось, что странные комментарии певец писал в рамках шоу Comment Out, которое выходит на YouTube-канале "Чикен Карри".
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