Дима Билан публично оскорбил Рудковскую и Собчак

Дима Билан испугал пользователей Instagram неадекватным поведением. Он оставил оскорбительные комментарии на страницах своих звездных друзей.

Под романтичной фотографией с венчания Яны Рудковской и ее мужа Евгения Плющенко певец написал: "Я как-то сосал молоко из груди только что ощенившейся собаки! Вот это круто, а не то, что ты пишешь!".

Многие подписчики удивились такой резкости Билана, поскольку Яна является его продюсером, их связывают не только рабочие, но и дружеские отношения, пишет Cosmopolitan.

Дима также прокомментировал фото Кении Собчак.

"Я хотя бы мочусь на бомжей на спор,а не ради тупого удовольствия", – написал артист.

Поклонники уже начали думать, что Билан пьян или сошел с ума, но выяснилось, что странные комментарии певец писал в рамках шоу Comment Out, которое выходит на YouTube-канале "Чикен Карри".