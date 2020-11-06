Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Подтверждены еще две смерти жителей Карелии от коронавируса 2
Сегодня 09:17
Парфенчиков не планирует закрывать детские сады в Карелии из-за коронавируса 4
06.11.2020 21:10
Почти 5 тыс. жителей Карелии подписались под петицией о вреде дистанционного обучения для детей 14
Сегодня 10:45
Глава Карелии объяснил, почему ограничения не коснулись учеников начальной школы
06.11.2020 20:36
Автор поста в соцсети о теракте сам сдался УФСБ Карелии 11
Сегодня 09:29
В Беломорске женщина предложила оплатить покупку посетительнице магазина, если ей не хватит денег 1
Сегодня 14:15

Дипломы российских вузов могут получить ограниченный "срок годности"

Новости. Общество
19:40, 07 Ноября 2020
фото: © Максим Григорьев/ТАСС
Загрузка...

Спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков назвал абсурдной практику выдачи дипломов "на всю жизнь", так как нельзя гарантировать, что полученные знания сохранятся и будут актуальны.

Такое мнение он высказала в субботу на своей онлайн-лекции в рамках открытия проектно-образовательного интенсива (акселератора) "Архипелаг 20.35".

"Дипломы [в будущем] не могут быть замещены на профили компетенций, не могут быть замещены на портфолио. Они остаются, но они должны будут мигрировать в формат "диплом по требованию", который показывает актуальное состояние ваших знаний и компетенций в настоящий момент. То есть это, вспоминая нашу дискуссию с Нассимом Талебом (экономистом и автором книги "Черный лебедь" - прим. ТАСС), это дипломы с expiration date (англ. срок годности - прим. ред), с некоторым заданным промежутком времени, когда он действителен", - сказал спецпредставитель президента РФ, чьи слова цитирует ТАСС.

По его мнению невозможно гарантировать, что полученные выпускником знания сохранятся и будут актуальны в течение следующих десятилетий.

"Кто вам сказал, что он [выпускник] не забыл 95% того, что он там на самом деле изучил?", - добавил он.

Среди требований, предъявляемых к системе высшего образования 2020-х годов, Песков назвал высокую скорость разработки программ обучения, которые бы максимально удовлетворяли требования рынка труда, нацеленность на подготовку команд профессионалов, а не отдельных специалистов, а также отказ от ряда стандартов.

"Профессиональные стандарты, образовательные стандарты, системы всяких квалификаций и все остальное, построенное в аналоговом мире, - это, конечно, надо оставить в 2010-х. Катастрофической ошибкой для страны и для образованного класса было бы весь этот хлам брать с собой в 2020-е годы. Он нас тормозит и фактически не дает нам получить образованных людей по требованию 2020-х годов и мы впрямую проигрываем конкурентоспособность страны на мировом рынке", - считает Песков.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Os
2020-11-07 20:08:11
Университеты вообще можно вредная вещь, так как люди с высшим образованием не хотят заводить детей.
Саныч
2020-11-07 20:03:58
Что ни Дмитрий Песков-то идиот.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
01.11.2020, 12:21
Петрозаводчане интересуются у властей Петрозаводска, есть ли какая-либо логика при установке ограждений
06.11.2020, 15:49
Родители учеников, переведенных на дистанционное обучение в Карелии, готовят обращение к властям
04.11.2020, 21:40
В интернете появилось фото располневшей Анастасии Заворотнюк
05.11.2020, 11:14
Пенсионерам в Петрозаводске и Кондопоге разрешено посещать магазины всего три раза в неделю
04.11.2020, 14:10
Шесть автомобилей столкнулись на проспекте в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)
02.11.2020, 10:28
Появились кадры с места страшного ДТП в Петрозаводске, где погибли три человека (ФОТО)

Аналитика

05.11.2020 16:17
Капитал
Готов ли ваш иммунитет к вирусной атаке?
Каждый день поступает тревожная информация о числе заболевших коронавирусной инфекцией.
Дежавю 2
05.11.2020 15:43
Перемен требуют наши глаза! 6
05.11.2020 09:45
Батюшка, наденьте маску! 11
02.11.2020 11:17
Движение вверх
30.10.2020 15:25
Вся аналитика

Чтиво

06.11.2020 11:10
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас коронавирус COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Землю – казакам, а что карелам? 9
05.11.2020 09:34
Почему молодежь не хочет заводить детей 14
03.11.2020 11:40
архив чтиво

Медиа

Видеоэкскурсия по Петрозаводской ТЭЦ
02.11.2020 10:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»