Дипломы российских вузов могут получить ограниченный "срок годности"

Спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков назвал абсурдной практику выдачи дипломов "на всю жизнь", так как нельзя гарантировать, что полученные знания сохранятся и будут актуальны.

Такое мнение он высказала в субботу на своей онлайн-лекции в рамках открытия проектно-образовательного интенсива (акселератора) "Архипелаг 20.35".

"Дипломы [в будущем] не могут быть замещены на профили компетенций, не могут быть замещены на портфолио. Они остаются, но они должны будут мигрировать в формат "диплом по требованию", который показывает актуальное состояние ваших знаний и компетенций в настоящий момент. То есть это, вспоминая нашу дискуссию с Нассимом Талебом (экономистом и автором книги "Черный лебедь" - прим. ТАСС), это дипломы с expiration date (англ. срок годности - прим. ред), с некоторым заданным промежутком времени, когда он действителен", - сказал спецпредставитель президента РФ, чьи слова цитирует ТАСС.

По его мнению невозможно гарантировать, что полученные выпускником знания сохранятся и будут актуальны в течение следующих десятилетий.

"Кто вам сказал, что он [выпускник] не забыл 95% того, что он там на самом деле изучил?", - добавил он.

Среди требований, предъявляемых к системе высшего образования 2020-х годов, Песков назвал высокую скорость разработки программ обучения, которые бы максимально удовлетворяли требования рынка труда, нацеленность на подготовку команд профессионалов, а не отдельных специалистов, а также отказ от ряда стандартов.

"Профессиональные стандарты, образовательные стандарты, системы всяких квалификаций и все остальное, построенное в аналоговом мире, - это, конечно, надо оставить в 2010-х. Катастрофической ошибкой для страны и для образованного класса было бы весь этот хлам брать с собой в 2020-е годы. Он нас тормозит и фактически не дает нам получить образованных людей по требованию 2020-х годов и мы впрямую проигрываем конкурентоспособность страны на мировом рынке", - считает Песков.