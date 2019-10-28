Директор "Автоспецтранса" обосновал необходимость роста тарифа на вывоз мусора

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходам в Карелии – ООО "Автоспецтранс" - будет добиваться увеличения тарифа с целью включения в него расходов на приобретение контейнеров.

Об этом сообщил директор "Автоспецтранса" Алексей Кузнецов на "круглом столе" в природоохранной прокуратуре Карелии.

"Мы направили в Госкомитет по ценам и тарифам РК заявление о корректировке тарифа на 2020 год с включением в него расходов на приобретение контейнеров", - цитирует слова Кузнецова пресс-служба "Автоспецтранса". Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".