10:06, 28 Октября 2019
Директор "Автоспецтранса" обосновал необходимость роста тарифа на вывоз мусора
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Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходам в Карелии – ООО "Автоспецтранс" - будет добиваться увеличения тарифа с целью включения в него расходов на приобретение контейнеров.
Об этом сообщил директор "Автоспецтранса" Алексей Кузнецов на "круглом столе" в природоохранной прокуратуре Карелии.
"Мы направили в Госкомитет по ценам и тарифам РК заявление о корректировке тарифа на 2020 год с включением в него расходов на приобретение контейнеров", - цитирует слова Кузнецова пресс-служба "Автоспецтранса".
Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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