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Новости. Общество
10:06, 28 Октября 2019
фото: ООО "Автоспецтранс

Директор "Автоспецтранса" обосновал необходимость роста тарифа на вывоз мусора

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Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходам в Карелии – ООО "Автоспецтранс" - будет добиваться увеличения тарифа с целью включения в него расходов на приобретение контейнеров.

Об этом сообщил директор "Автоспецтранса" Алексей Кузнецов на "круглом столе" в природоохранной прокуратуре Карелии.

"Мы направили в Госкомитет по ценам и тарифам РК заявление о корректировке тарифа на 2020 год с включением в него расходов на приобретение контейнеров", - цитирует слова Кузнецова пресс-служба "Автоспецтранса".

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Изя
2019-10-28 10:31:00
Зарплату надо уменьшить Кузнецову , а интенсивность и качество его работы улучшить , вот и весь выход ))) А может и поменять его , если не справляется ))) :)
Гость
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