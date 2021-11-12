Директор ЕДДС Петрозаводска вышел на уборку города от снега

Руководитель единой дежурно-диспетчерской службы Петрозаводска Вадим Измайлов, кому поступают все жалобы на ЧП в городе, взял лопату и вышел на уборку снега.

На своей странице в соцсети Вадим Измайлов написал: «Итак, день добровольцев! Не пиара ради, а только, чтобы доказать: сделать город чище - легко! Финалист конкурса "Лидеры Карелии" и кандидат в помощники члена Общественной палаты Республики Карелия Наталья Головкина с товарищами расчистили Аллею Нойбранденбургскую, да ещё и выходы на пешеходники. Ну и сам "причастился" к уборочной страде», - написал Измайлов, скромно сообщив о своем участии в уборке снега лишь в последней строчке. А фото с лопатой директор ЕДДС и вовсе не показал.

Ранее сообщалось, что спикер Петросовета Надежда Дрейзис призвала всех, подобно герою сказки «Маленький принц», взять лопаты и выйти на уборку города. И прибрать, так сказать, планету.

Горожане, в том числе и сотрудники мэрии, призыв услышали и устроили флешмоб с лопатами.