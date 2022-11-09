Директор ЕДДС Петрозаводска заявил об отсутствии ЧП в городе, несмотря на 20 отключений электричества

На очередной планерке в администрации Петрозаводска директор ЕДДС города Сергей Димитриев сообщил, что за неделю чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано.

Сегодня, 14 ноября, в городской мэрии состоялась очередная планерка, где во время отчета за прошедшую неделю директор ЕДДС Петрозаводска Сергей Димитриев сообщил, что в городе чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано, но поступило огромное количество обращений в Службу — более 5 тысяч.

Так, по словам Димитриева, за прошедшую неделю в ЕДДС Петрозаводска поступило 5155 обращений, что очень значительно.

«Зарегистрировано 7 пожаров, где пострадал один человек, спасатели выезжали на вызовы 18 раз и спасли 11 человек, в двух ДТП пострадало 4 человека, а скорая помощь выезжала 1960 раз — идет увеличение, на централизованных сетях зарегистрировано 4 отключения теплоснабжения и 5 горячего водоснабжения, а также 20 отключений электричества, а на прошлой неделе было 8 — рост значительный», — сообщил руководитель ЕДДС Петрозаводска Сергей Димитриев.

Также Димитриев отметил, что количество жалоб на проблемы уличного освещения стабильно — их 83. Работой общественного транспорта недовольны были 29 человек, а неделей ранее всего 18. На дорожную обстановку также жалуются стабильное число граждан — 31.

Напомним, Сергей Димитриев был назначен новым директором Единой дежурно-диспетчерской службы Петрозаводска после отъезда прежнего руководителя Владимира Измайлова на службу в зону спецоперации.