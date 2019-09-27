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Новости. Криминал
11:07, 27 Сентября 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Денис Вышинский

Директор фирмы в Карелии предстанет перед судом за сокрытие от налоговой 7,3 млн рублей

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Обвиняемый знал о наличии у возглавляемой им компании недоимки по налогам и страховым взносам, сообщили в прокуратуре Карелии.

Несмотря на реальную возможность погасить задолженность, предприниматель создал систему расчетов, исключающую зачисление на расчетные счета общества денег, за счет которых должно было быть произведено взыскание недоимки.

Всего, по данным следствия, за период с января 2016 года по май 2019 года обвиняемый умышленно сокрыл 7,3 млн рублей.

Уголовное дело будет направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.

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