Директор фирмы в Карелии стал фигурантом уголовного дела за отказ возвращать участок леса

В Костомукше было возбуждено уголовное дело после того, как директор умышленно затягивал подписание документа о возврате лесного участка, на который закончилось право аренды, сообщили в Следкоме Карелии.

По предварительным данным, в Костомукше директор коммерческой организации, занимающейся деятельностью в сфере лесопользования, зная о наличии судебного акта об освобождении лесного участка в связи с утратой права на аренду, будучи неоднократно предупрежденным об уголовной ответственности, на протяжении длительного времени отказывался подписывать акт приема-передачи по возврату лесного участка, тем самым злостно не исполнил вступившее в законную силу решения суда и воспрепятствовал его исполнению.

В настоящее время следователями проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Осуществляется сбор доказательственной базы.