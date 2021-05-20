Директор ФСИН предложил заменить трудовых мигрантов заключенными

Руководитель Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников пообещал, что ГУЛАГа не будет.

Директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников предложил заменить трудовых мигрантов на крупных объектах, где не хватает рабочей силы, заключенными, которые имеют право на принудительные работы. Как пишет ТАСС, с такой инициативой Калашников выступил 20 мая на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека в Красноярске.

«Это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые достойные условия, потому что этот человек уже будет трудиться в рамках общежития или снимать квартиру, при желании с семьей, получать достойную зарплату", – пообещал директор ФСИН.

По словам Калашникова, он обсуждал эту тему с руководителем Магаданской области Сергеем Носовым, который сообщил, что на золотых приисках в его регионе работают мигранты из стран Средней Азии. При этом власти вынуждены организовывать для таких рабочих чартерные рейсы, чтобы они могли вернутся домой.

"Лучше спецконтингенту построить общежития, предоставить рабочие места. Зато они останутся там, они будут там же работать. И мы решим трудовую проблему, и произойдет та самая социализация", – считает директор ФСИН.