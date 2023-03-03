Директор камнеобрабатывающей фирмы в Карелии из-за корысти не выплачивал зарплату сотрудникам

В Сортавальском районе следователи возбудили уголовное дело о невыплате зарплаты, сообщили в Следкоме Карелии.

По данным следствия, с 30 июня по 31 августа 2022 года директор общества с ограниченной ответственностью, расположенного в Питкяранте и занимающегося камнеобработкой, из корыстной и иной личной заинтересованности допустил полную невыплату свыше двух месяцев зарплаты и иных установленных законом выплат работникам на общую сумму не менее 300 тысяч рублей.

В настоящее время следователями проводятся следственные действия с подозреваемым, изъяты документы для проверки финансово — хозяйственной деятельности, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.