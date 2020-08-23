Директор лицея №1 возглавила тройку самых высокооплачиваемых школьных руководителей Петрозаводска

В тройку вошли также директора Ломоносовской гимназии и Университетского лицея.

Администрация Петрозаводска обнародовала сведения о среднемесячной заработной плате руководителей городских образовательных учреждений за 2019 год. Согласно данным, опубликованным на официальном сайте мэрии, самым высокооплачиваемым директором школы в карельской столице оказалась Анжелика Гуденко, возглавляющая лицей N1. Ее среднемесячная зарплата в прошлом году превысила 124 тысячи рублей.

Заметно меньше получает директор Ломоносовской гимназии Мария Кузнецова. В прошлом году ее среднемесячное жалованье составило около 101 тысячи рублей. А замыкает тройку самых высокооплачиваемых школьных директоров Петрозаводска руководитель Университетского лицея Надежда Пекарчик. Ее среднемесячная зарплата в 2019 году почти достигла 100 тысяч.