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Директор лицея №1 возглавила тройку самых высокооплачиваемых школьных руководителей Петрозаводска 6
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Директор лицея №1 возглавила тройку самых высокооплачиваемых школьных руководителей Петрозаводска

Новости. Общество
12:44, 24 Августа 2020
фото: © lyceum1.karelschool.ru
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В тройку вошли также директора Ломоносовской гимназии и Университетского лицея.

Администрация Петрозаводска обнародовала сведения о среднемесячной заработной плате руководителей городских образовательных учреждений за 2019 год. Согласно данным, опубликованным на официальном сайте мэрии, самым высокооплачиваемым директором школы в карельской столице оказалась Анжелика Гуденко, возглавляющая лицей N1. Ее среднемесячная зарплата в прошлом году превысила 124 тысячи рублей.

Заметно меньше получает директор Ломоносовской гимназии Мария Кузнецова. В прошлом году ее среднемесячное жалованье составило около 101 тысячи рублей. А замыкает тройку самых высокооплачиваемых школьных директоров Петрозаводска руководитель Университетского лицея Надежда Пекарчик. Ее среднемесячная зарплата в 2019 году почти достигла 100 тысяч.   

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Комментарии

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карел
2020-08-24 14:11:42
За такие деньги "не грех" и выборы "как надо " организовывать , есть за что держаться .
АК
2020-08-24 14:03:32
Заодно видно, кто сам работает, а у кого колхоз завучей набран.
Жуков
2020-08-24 13:48:02
У почему нет данных о самой маленькой, так для сравнения.
Владимир11
2020-08-24 14:55:29
Жуков, у кого?
кир
2020-08-24 13:30:06
Галина Васильева перешла с директорства на другую оплачиваемую и бесполезную должность. :)
Театральный критик
2020-08-24 13:16:59
Не все директрисы одинаково полезны. :)

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