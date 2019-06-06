Директор лицея Пекарчик и форелевод Федоренко стали Почетными гражданами Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал Указ о присвоении звания "Почетный гражданин республики Карелия" Надежде Пекарчик и Николаю Федоренко.

Надежда Пекарчик - заслуженный учитель Российской Федерации, директор Петрозаводского Университетского лицея. Звание Почетного гражданина Карелии присвоено Пекарчик "за особые заслуги в области воспитания и просвещения подрастающего поколения и большой вклад в развитие образования нашей республики".

Надежда Пекарчик работает учителем 51 год, при этом 34 года она возглавляет учебное заведение. С 2013 года Университетский лицей ежегодно входит в число лучших школ России. В 2015 году лицей внесён во Всероссийский Национальный реестр "Лучшие социально значимые учреждения образования".

Николай Федоренко - заслуженный работник рыбного хозяйства Карелии. Он признан Почетным гражданином республики Карелия "за большой личный вклад в развитие рыбного хозяйства нашего края". Сообщается, что Федоренко с нуля создал предприятие, включающее в себя выращивание форели от малька до товарного вида рыбы, глубокую переработку форели в готовую продукцию; организовал сеть фирменных магазинов в городах Карелии.

Планируется, что знак "Почетный гражданин Республики Карелия" Артур Парфенчиков будет вручать лауреатам во время празднования Дня республики 24 августа в Медвежьегорске.