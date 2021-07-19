Директор Петрозаводского педколледжа назвала причины роста престижа профессии учителя в Карелии

Профессия учителя в Карелии становится все более престижной, в том числе, благодаря возможности гарантированного трудоустройства.

Об этом «Учительской газете» рассказала директор Петрозаводского педагогического колледжа Оксана Старшова.

По ее словам, в этом году подано в 2 раза больше заявлений по сравнению с прошлым годом.

«Мы связываем это как с увеличением бюджетных мест на 50 человек, так и с возросшей популярностью профессий педагогической направленности. Справедливости ради отмечу, что это можно объяснить таким фактором, как престиж профессии. Но, думаю, решающее значение здесь имеет гарантированное устройство в районах республики. 75% наших выпускников работают по выбранной специальности», — сказала Старшова.

На какие специальности подано больше всего заявлений, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».