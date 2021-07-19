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Директор Петрозаводского педколледжа назвала причины роста престижа профессии учителя в Карелии

Новости. Общество
11:53, 20 Июля 2021
фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Профессия учителя в Карелии становится все более престижной, в том числе, благодаря возможности гарантированного трудоустройства.

Об этом «Учительской газете» рассказала директор Петрозаводского педагогического колледжа Оксана Старшова.

По ее словам, в этом году подано в 2 раза больше заявлений по сравнению с прошлым годом.

«Мы связываем это как с увеличением бюджетных мест на 50 человек, так и с возросшей популярностью профессий педагогической направленности. Справедливости ради отмечу, что это можно объяснить таким фактором, как престиж профессии. Но, думаю, решающее значение здесь имеет гарантированное устройство в районах республики. 75% наших выпускников работают по выбранной специальности», — сказала Старшова.

На какие специальности подано больше всего заявлений, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

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Урбанист
2021-07-20 12:00:23
Угу. В педулище никто не идет, а она денег хочет. Черная пантера, блин :)
кир
2021-07-20 11:59:59
А профессия медика менее престижна. Самуленок и давидка демонстрируют это каждый день.
Гость
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