Директор школы попросила родителей опоздавших учеников не кидать детей через забор

В начальной школе во Франции повесили необычное объявление для родителей учеников - администрация призвала родителей перестать перебрасывать детей через школьный забор.

Школа Trillade в Авиньоне вывесила плакат, на котором изображен родитель, подкидывающий ребенка в воздух, чтобы перебросить его через забор. На рисунке также присутствует надпись, которая обращена к родителям учащихся и просит их не подбрасывать своих детей, а вместо этого дождаться, когда ворота снова откроются — в 10 или 15 часов (по местному времени), пишет "Лента.ру" со ссылкой на издание UPI.

Директор школы Сана Мезиан рассказала La Provence, что родители "буквально бросали своих детей" через ворота, когда обнаруживали, что они закрыты. Она сказала, что всего было несколько подобных инцидентов. О травмах у учеников не сообщалось, однако, по словам директора, этого было достаточно, чтобы вдохновить руководство школы принять меры и разместить предупреждения в качестве "напоминания".