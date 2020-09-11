Директор школы №43 в Петрозаводске назвал причины закрытия тира

Чтобы устранить все недочеты, которые были обнаружены надзорными органами, необходима приличная сумма денег.

Директор школы №43 Александр Ханцевич рассказал, что есть несколько причин, почему тир площадью 350 кв м, находящийся на территории образовательного учреждения, закрыт.

"В июне-августе 2018 года была проверка контрольно-счетной палаты финансово-экономической деятельности школы за 2017-2018 учебный год, и все те денежные средства, которые отправлялись на тир бывшей администрацией школы, были признаны неэффективными и нецелевыми... Когда мы собирались проводить на базе тира школы Кубок Памяти ЗМС В.И. Постоянова, правоохранительные органы нам запретили, так как помещение не соответствует требованиям безопасности... Требования к помещениям меняются регулярно, и на сегодняшний день, чтобы устранить все недочеты, которые были обнаружены надзорными органами, необходима приличная сумма денег. Только на установку одной пожарной сигнализации требуется порядка 150 тысяч рублей. У школы таких денег на тир нет", – сказал директор.

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