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Водители массово увольняются из троллейбусного управления Петрозаводска

Новости. Общество
17:11, 09 Ноября 2021
фото: © Администрация Петрозаводска

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По словам директора ПМУП «Городской транспорт» Виктора Клещева , троллейбусы №3 и 6 не могут ходить в прежнем режиме из-за нехватки кадров.

В связи с обращениями граждан в СМИ и социальных сетях директор Троллейбусного управления Виктор Клещев объяснил ситуацию с восстановлением выхода троллейбусов на маршруты № 3 и № 6. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

По словам директора предприятия, планы по восстановлению маршрутов не изменились, но реализовать их мешают некоторые обстоятельства.

Главное обстоятельство — массовые увольнения по собственному желанию водителей и кондукторов. Так, в 2021 году были приняты на работу 3 водителя троллейбусов, а уволились 23 человека. Для сравнения, в 2020 году уволилось по собственному желанию 6 водителей и было принято 17 (12 — выпускники курсов и 5 водителей, ранее работавших).

«Основные причины увольнения: низкая заработная плата (30 тысяч рублей), частые поломки троллейбусов на линии, а также повышенные риски в связи с эпидемией коронавирусной инфекции», — констатировал Виктор Клещев.

Кроме того, директор предприятия признал, что восстановить маршруты не позволяет недостаточное количество исправных троллейбусов для ежедневного выхода. Общий износ парка составляет более 80%, свыше половины троллейбусов эксплуатируются более 20 лет. До конца года запланирована утилизация 14 троллейбусов и 12 троллейбусов в 2022 году.

«Из 10 троллейбусов, переданных Москвой в 2020 году, на маршруты периодически выходят только два. Для восстановления остальных потребуется от 100 тысяч до 1 миллиона рублей на один троллейбус из-за большого количества неисправных узлов и оборудования. У предприятия нет денежных средств на эти цели. Финансовое положение таково, что возможно лишь производство текущего ремонта и технического обслуживания», — объяснил Виктор Клещев.

Глава троллейбусного управления объяснил, что на сегодня ежедневный выпуск составляет 34-35 троллейбусов.

Предприятие, по словам директора, принимает все меры к обеспечению согласованного с мэрией расписания. В 2022 году планируется приобретение новых машин на деньги, выделенные из бюджета Карелии. В январе 2022 года состоится набор на полугодовые курсы водителей троллейбусов. Управление планирует принимать все возможные меры к улучшению условий и оплаты труда.

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Комментарии

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Os
2021-11-09 17:50:32
Так автобусники тоже жалуются, что водители все уволились. До транспортной реформы ни одно из предприятий не дотянет.
Гость
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