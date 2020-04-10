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Директор турбазы Karjala Park рассказал, как рушится бизнес на фоне коронавируса

Новости. Экономика
14:30, 11 Апреля 2020
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Туристический бизнес оказался одной из самых пострадавших отраслей экономики Карелии в условиях жестких карантинных мер из-за коронавируса.

"Столица на Онего" встретилась с генеральным директором туристической базы "Карьяла парк" Дмитрием Кузнецовым и попросила его поделиться своим мнением о том, как государство помогает бизнесу в кризисе.

"За последние три недели все, что я пытаюсь делать, это получить ответы на мои вопросы, о том, что нам ждать дальше. Как только в конце марта вышло распоряжение главы Карелии о запрете любого бронирования, заселения и продажи туров, мы так и сделали. Мы сообщили всем нашим гостям о том, что мы приостанавливаем бронирование и не сможем никого заселить, и люди, естественно, направили заявления о возврате денежных средств. В такой ситуации у нас стали возникать резонные вопросы к власти", - рассказал Кузнецов.

"Надо понимать, что минувшая зима принесла всему активному туризму большие убытки. Снега не было. Той самой "подушки", которая, как говорят федеральные и республиканские чиновники, должна быть у бизнеса, попросту не оказалось. Туризм никогда не являлся высокомаржинальным бизнесом, особенно если идут огромные расходы на содержание туристической базы и персонала. Если бы была нормальная зима – с большим снегом, с туристическим потоком, возможно, было бы полегче, но в этом году уже в феврале мы почувствовали, что просели. Начали резать свои расходы в надежде, что мы сможем пережить апрель. Однако уже в середине марта пришло осознание, что апрель мы переживем с трудом, а когда бахнула вся эта история с коронавирусом, стало понятно, что нормально пережить нам весну не получится", - отметил он.

"Первое, что я сделал в такой ситуации, – сформировал список расходов, от которых мы не сможем избавиться, даже если закроем нашу туристическую базу на замок", - сказал бизнесмен. 

Подробнее читайте далее.

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