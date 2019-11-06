Директора фирмы в Петрозаводске осудили за семь эпизодов мошенничества

Вынесен приговор в отношении директора организации по обвинению в мошенничествах при осуществлении розничной торговли мебелью, сообщили на сайте Петрозаводского городского суда.

В период с октября 2016 года по июль 2017 года руководитель фирмы, осуществлявшей деятельность, связанную с розничной торговлей мебелью, украл у граждан около 250 тысяч рублей.

После получения денег от потерпевших подсудимый свои обязательства перед покупателями не исполнил, мебель в установленные договорами сроки в собственность покупателей не передал, деньги не вернул.

Ранее не судимый мужчина признан виновным в совершении семи преступлений. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3,5 года условно с испытательным сроком 4 года.

Ранее директор другой фирмы получил условный срок за мошенничество при строительстве жилого дома в Петрозаводске.