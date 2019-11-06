Подписаться
Новости. Криминал
12:32, 06 Ноября 2019
фото: © REUTERS / Dado Ruvic

Директора фирмы в Петрозаводске осудили за семь эпизодов мошенничества

Загрузка...

Вынесен приговор в отношении директора организации по обвинению в мошенничествах при осуществлении розничной торговли мебелью, сообщили на сайте Петрозаводского городского суда.

В период с октября 2016 года по июль 2017 года руководитель фирмы, осуществлявшей деятельность, связанную с розничной торговлей мебелью,  украл у граждан около 250 тысяч рублей.

После получения денег от потерпевших подсудимый свои обязательства перед покупателями не исполнил, мебель в установленные договорами сроки в собственность покупателей не передал, деньги не вернул.

Ранее не судимый мужчина признан виновным в совершении семи преступлений. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3,5  года условно с испытательным сроком 4 года.

Ранее директор другой фирмы получил условный срок за мошенничество при строительстве жилого дома в Петрозаводске.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
02.11.2019, 18:00
Вышли новые детективные сериалы, которые стоит посмотреть
03.11.2019, 16:15
Трассы в Карелии не будут очищать от снега
31.10.2019, 13:36
Мусоровозы "начали эвакуировать" машины в Петрозаводске (ВИДЕО)
02.11.2019, 09:20
Появилось видео с места смертельной аварии в Карелии (ВИДЕО)
03.11.2019, 11:00
Волки съели собаку в поселке Карелии
30.10.2019, 16:30
Пивненко рассказала о "злых женщинах" на МАПП "Вяртсиля"

Аналитика

05.11.2019 10:42
Обществоведение
"Давайте сначала в старых школах порядок наведем" 1
Руководитель родительской организации детей-инвалидов в Карелии борется за наведение порядка в специализированных интернатах и считает неправильным строительство коррекционной школы в Соломенном.
Сделано в Карелии – сделано для бизнеса
31.10.2019 15:41
Ответ Грете Тунберг 14
31.10.2019 11:31
"Можно и из провинции делать федеральный проект"
31.10.2019 10:32
Безопасный дом и добрый двор
30.10.2019 16:55
Вся аналитика

Медиа

Ваше право" на ТНТ-ОНЕГО
Новое
Сегодня 11:52
все фото и видео

Опрос

Нужно ли строить храм на набережной Петрозаводска?


© 2003—2019 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»