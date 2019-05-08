Директор фирмы получил условный срок за мошенничество при строительстве жилого дома в Петрозаводске

Петрозаводский городской суд вынес приговор директору фирмы, обвиняемому в мошенничестве при строительстве многоквартирного жилого дома в Петрозаводске.

Как сообщили в Следкоме Карелии, Петрозаводский городской суд признал виновным в мошенничестве в особо крупном размере учредителя и директора фирмы, совершенное при выполнении госзаказа на строительство жилого дома.

Следствием и судом установлено, что в 2015 году фирма, занимавшаяся строительством жилого дома в Петрозаводске по государственному контракту, заключила договор подряда на выполнение отделочных работ со строительной организацией. Руководитель подрядной организации не выполнил предусмотренные проектно-сметной документацией и договором работы по установке полов и внес ложные сведения в акты. В результате была произведена оплата фактически не выполненных работ на сумму свыше 8 миллионов рублей.

В ходе предварительного следствия подсудимый полностью признал вину и частично возместил причиненный бюджету ущерб – вернул 1 миллион рублей.

Суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Кроме этого, удовлетворил требования прокурора по гражданскому иску на 7 миллионов рублей.