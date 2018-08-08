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Новости. Общество
17:20, 08 Августа 2018

Директора компании в Карелии оштрафовали за трудоустройство бывшего чиновника

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Прокуратура Прионежского района выявила нарушение антикоррупционного законодательства при трудоустройстве бывшего государственного служащего, сообщает ведомство.

В январе 2017 года в одну из производственных организаций был трудоустроен бывший госслужащий, о чем руководитель предприятия в установленный законом срок не сообщил не уведомил прежнего работодателя.

Прокурор Прионежского района возбудил дело об административном правонарушении в отношении директора компании.

Мировой суд оштрафовал руководителя на 20 тысяч рублей.

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