17:20, 08 Августа 2018
Директора компании в Карелии оштрафовали за трудоустройство бывшего чиновника
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Прокуратура Прионежского района выявила нарушение антикоррупционного законодательства при трудоустройстве бывшего государственного служащего, сообщает ведомство.
В январе 2017 года в одну из производственных организаций был трудоустроен бывший госслужащий, о чем руководитель предприятия в установленный законом срок не сообщил не уведомил прежнего работодателя.
Прокурор Прионежского района возбудил дело об административном правонарушении в отношении директора компании.
Мировой суд оштрафовал руководителя на 20 тысяч рублей.
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