Директора компании в Карелии оштрафовали за трудоустройство бывшего чиновника

Прокуратура Прионежского района выявила нарушение антикоррупционного законодательства при трудоустройстве бывшего государственного служащего, сообщает ведомство.

В январе 2017 года в одну из производственных организаций был трудоустроен бывший госслужащий, о чем руководитель предприятия в установленный законом срок не сообщил не уведомил прежнего работодателя.

Прокурор Прионежского района возбудил дело об административном правонарушении в отношении директора компании.

Мировой суд оштрафовал руководителя на 20 тысяч рублей.