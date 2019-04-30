13:30, 30 Апреля 2019
Директора предприятия в Карелии привлекли к ответственности за умолчание о вакансиях
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МУП "Лоухский коммунальный центр" не направляло в органы службы занятости населения информацию о вакантных должностях, сообщили в прокуратуре Карелии.
Руководство предприяти не направляло в органы службы занятости населения информацию о вакантных должностях экономиста и лаборанта очистных сооружений.
Директор МУП "Лоухский коммунальный центр" признан виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено административное наказание в виде предупреждения.
При назначении наказания суд принял во внимание, что руководителем предприятия приняты меры по устранению допущенных нарушений закона.
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