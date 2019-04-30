Директора предприятия в Карелии привлекли к ответственности за умолчание о вакансиях

МУП "Лоухский коммунальный центр" не направляло в органы службы занятости населения информацию о вакантных должностях, сообщили в прокуратуре Карелии.

Руководство предприяти не направляло в органы службы занятости населения информацию о вакантных должностях экономиста и лаборанта очистных сооружений.

Директор МУП "Лоухский коммунальный центр" признан виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено административное наказание в виде предупреждения.

При назначении наказания суд принял во внимание, что руководителем предприятия приняты меры по устранению допущенных нарушений закона.