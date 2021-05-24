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Директору фирмы на севере Карелии грозит лишение свободы за невыплату зарплаты рабочим

Новости. Общество
08:45, 25 Мая 2021
фото: © bashinform/Андрей Старостин

В Лоухи возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы, руководителю грозит 3 годы лишения свободы, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в 2020 году и в 2021 году руководство общества с ограниченной ответственностью при осуществлении коммерческой деятельности не выплачивало заработную плату четырем работникам, имея возможность своевременно и в полном объеме производить необходимые выплаты. Сумма невыплаченной заработной платы составила 55 тысяч рублей.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

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