Директору фирмы в Петрозаводске грозит 3 года колонии за невыплату зарплаты сотруднику

В Петрозаводске возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в период с января 2019 года по март 2020 года руководство общества с ограниченной ответственностью не выплачивало зарплату работнику, имея возможность своевременно и в полном объеме производить необходимые выплаты. Сумма невыплаченных денежных средств составила не менее 250 тысяч рублей.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего, и принимаются комплексные меры по восстановлению нарушенных трудовых прав работника.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 3 лет.