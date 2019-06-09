Disney снимет фильм-сказку в Карелии

Начались съемки продолжения фильма-сказки "Последний богатырь", которые пройдут на территории Карелии.

Компании Disney, Yellow Black and White и телеканал "Россия" приступили к съемкам продолжения фильма-сказки "Последний богатырь", которые будут проходить в Подмосковье, Карелии, Краснодарском крае и на Урале, пишет ТАСС.

"Съемочная группа отправится в Карелию, на Урал, в Краснодарский край, а в Подмосковье мы строим целый город: впервые зрители окажутся в самом Белогорье! Фильм будет очень технологичным: со зрелищными битвами и новыми сказочными персонажами, но также по-прежнему веселым и семейным", – сообщила гендиректор Disney в России и СНГ Марина Жигалова-Озкан.

По словам Жигаловой-Озкан, одновременно сниматься будут два продолжения "Последнего богатыря".

Главные роли в продолжении "Последнего богатыря" исполнят Виктор Хориняк, Елена Яковлева и Тимофей Трибунцев. Режиссером картины стал Дмитрий Дьяченко.