Диспетчерская служба Петрозаводска сообщила о восстановлении водоснабжения двух районов города

Восстановлено водоснабжение петрозаводских микрорайонов Древлянка и Перевалка, пострадавших из-за коммунальной аварии.
Об этом сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе города.
Насосная станция, остановленная после прорыва трубопровода, снова заработала в 22.00.
«Вода в сеть подается», — говорится в сообщении ЕДДС.
Как сообщалось ранее, авария произошла около 8 часов вечера на трубопроводе в районе улиц Пархоменко и Сыктывкарская.
В районе аварии из канализационного колодца хлынул поток воды, затопивший участок улицы.
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