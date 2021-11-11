Диспетчерская служба Петрозаводска сообщила о восстановлении водоснабжения двух районов города

Восстановлено водоснабжение петрозаводских микрорайонов Древлянка и Перевалка, пострадавших из-за коммунальной аварии.

Об этом сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе города.

Насосная станция, остановленная после прорыва трубопровода, снова заработала в 22.00.

«Вода в сеть подается», — говорится в сообщении ЕДДС.

Как сообщалось ранее, авария произошла около 8 часов вечера на трубопроводе в районе улиц Пархоменко и Сыктывкарская.

В районе аварии из канализационного колодца хлынул поток воды, затопивший участок улицы.