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Дизайн-проект музея в Карелии стал победителем всероссийского конкурса

Новости. Общество
17:09, 16 Сентября 2021
фото: © Правительство Карелии

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Выставка «Вселенная «Калевала» в Музее ИЗО стала лауреатом Евразийской премии «Золотой Фотон — 2021», рассказали в правительстве Карелии.

В Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей ежегодной Евразийской премии «Золотой Фотон — 2021» по светотехнике и электротехнике. Команда дизайнеров — Анастасия Дубровская и Андрей Скрицкий — представила дизайн-проект экспозиции «Вселенная „Калевала“», открывшейся в начале года в Музее изобразительных искусств Карелии, в категории „Внутреннее освещение музейно-выставочных пространств“ и стала победителем в номинации „Проект года“.

 

Победители Премии „Золотой Фотон“ по светотехнике и электротехнике признаны эталоном качества выпускаемой продукции и реализованных проектов на территории стран Евразийского Экономического Союза. Евразийская премия „Золотой Фотон“ присуждается уникальным продуктам и решениям, которые выделяются своей инновационностью, энергоэффективностью и надежностью.

Дизайн-проект экспозиции «Вселенная "Калевала"», а также его реализация были выполнены в Музее изобразительных искусств Карелии в рамках проекта «Музеи в фокусе: развитие культурных сервисов для китайских туристов» по программе приграничного сотрудничества «Карелия». С момента открытия выставку посетили тысячи гостей.

 
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