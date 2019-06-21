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Новости. Общество
13:32, 21 Июня 2019

Дизайнеры Пермяковы: "Нужно прорисовать варианты переноса "Дерева дружбы", чтобы посмотреть, как это будет выглядеть"

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Представители Карельского регионального отделения Союза дизайнеров России Юрий и Егор Пермяковы считают, что при установке стелы на площади Кирова перенос памятного знака "Дерево дружбы" возможно "свизуализировать".

Дизайнеры Пермяковы считают, что необходим конкурс проектов.

- На набережной стоят подарки городов-побратимов. Открывать эту галерею музея под открытым небом вполне логично может знак "Дерево дружбы" – малая архитектурная форма, которая по своему внешнему виду и содержанию вполне вписывается в общий облик набережной, - рассуждают Пермяковы.

Но вопрос с поиском места и благоустройства прилегающей территории, по их мнению, должен решить конкурс проектов с достойным денежным призовым фондом.

"Конкурс необходимо провести с привлечением профессионального жюри (дизайнеры, архитекторы, художники, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга). Кроме того, с отобранными проектами можно выйти на рейтинговое голосование населения",  - уточняют дизайнеры.

"При условии, что проект будет качественно проработан и исполнен, не исключено, что отреставрированный знак "Дерево дружбы" займет достойное место в галерее скульптур городов-побратимов на набережной. Его, несомненно, увидят большее количество гостей и туристов нашего города",  -  утверждают дизайнеры Пермяковы.

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Комментарии

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карел
2019-06-21 13:47:23
Откуда же вас столько м....в нарисовалось , Эти тоже фронтовики-блокадники-дизайнеры ? Жуть какая то . Вот пристали …..
Гость
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