Дизайнеры Пермяковы: "Нужно прорисовать варианты переноса "Дерева дружбы", чтобы посмотреть, как это будет выглядеть"

Представители Карельского регионального отделения Союза дизайнеров России Юрий и Егор Пермяковы считают, что при установке стелы на площади Кирова перенос памятного знака "Дерево дружбы" возможно "свизуализировать".

Дизайнеры Пермяковы считают, что необходим конкурс проектов.

- На набережной стоят подарки городов-побратимов. Открывать эту галерею музея под открытым небом вполне логично может знак "Дерево дружбы" – малая архитектурная форма, которая по своему внешнему виду и содержанию вполне вписывается в общий облик набережной, - рассуждают Пермяковы.



Но вопрос с поиском места и благоустройства прилегающей территории, по их мнению, должен решить конкурс проектов с достойным денежным призовым фондом.

"Конкурс необходимо провести с привлечением профессионального жюри (дизайнеры, архитекторы, художники, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга). Кроме того, с отобранными проектами можно выйти на рейтинговое голосование населения", - уточняют дизайнеры.



"При условии, что проект будет качественно проработан и исполнен, не исключено, что отреставрированный знак "Дерево дружбы" займет достойное место в галерее скульптур городов-побратимов на набережной. Его, несомненно, увидят большее количество гостей и туристов нашего города", - утверждают дизайнеры Пермяковы.