Длительные свидания в колониях Карелии отменены из-за роста коронавируса

В Карелии вводятся ограничения на посещения колоний и сизо из-за сложной эпидобстановки с новой коронавирусной инфекцией.

С 25 января пропуск в здания УФСИН России по Республике Карелия, ИК-1,7,9, СИЗО-1,2 ЛИУ-4, РБ-2 лиц, посещающих или прибывающих в учреждения осуществляется при предъявлении одного из документов: QR-кода, справки или сертификата о прохождении вакцинации, справки об отрицательном анализе на коронавирусную инфекцию (ПЦР-тест), полученной не ранее чем за 48-часов, справки о перенесенном заболевании короновирусной инфекцией, если со дня выздоровления прошло не более шести календарных месяцев. Об этом сообщили в УФСИН ПО Карелии. Ограничения введены на основании постановления от главного государственного санитарного врача МСЧ-10 ФСИН России «О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-19 в учреждениях УФСИН России по Республике Карелия».

Ограничения на посещения касаются как представителей федеральных органов исполнительной власти, общественных наблюдательных комиссий, так и адвокатов, и других посетителей.

С 1 февраля во всех исправительных учреждениях УФСИН приостанавливается предоставление подозреваемым, обвиняемым и осужденным длительных свиданий.

Проведение краткосрочных свиданий осуществляется в специальных помещениях (краткосрочных свиданий), оборудованных защитным стеклом и переговорной связью. Обязательно наличие у прибывших на свидание родственников средств индивидуальной защиты органов дыхания (защитная маска) и соблюдение социальной дистанции.

В случае нарушения порядка использования средств индивидуальной защиты и мер профилактики вирусных заболеваний краткосрочное свидание прекращается досрочно.

Также с 1 февраля приостанавливается прием граждан по личным вопросам. Обращения будут принимать только в письменной форме через интернет-приемную УФСИН России по Республике Карелия.

Ранее сообщалось, психологи УФСИН Карелии обсудили с малолетними преступниками планы на жизнь.