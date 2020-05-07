Для чего нужна установка СКУД

СКУД выступает в качестве важного элемента безопасности любого по размерам офисного здания или же предприятия.

Только установка системы обеспечит максимальный уровень защиты от несанкционированного проникновения посторонних лиц. К данному оборудованию стоит отнести различные аппаратные и программные устройства, при помощи которых можно пройти либо проехать на охраняемую территорию кругу лиц с разрешениями.

Специалисты компании "Сервис и Сети" осуществляют проектирование, монтаж и обслуживание СКУД на различных предприятиях. Подробнее об этом здесь.

В качестве преимущества предлагаемых услуг стоит отметить интеграцию с различными системами и комплексами, которые имеются у клиента. По причине успешной реализации большого количества проектов, присутствует немало готовых решений, позволяющих снизить цену оборудования. Благодаря СКУД легко снизить количество персонала, который охраняет территорию, а также минимизировать вероятность злоупотреблений среди сотрудников.

Какие задачи решают специалисты компании?

Заказчик может рассчитывать на получение автоматизированной системы, которая не допускает прохождение в помещение или территорию без соответствующего допуска. Присутствует возможность осуществить настройку доступа в отдельные офисы, разделяя сотрудников по полномочиям. Благодаря интеграции с бухгалтерским софтом осуществляется учёт рабочего времени, покидание пределов корпуса и так далее. После получения таких данных производится более точный расчет зарплаты.

Особенность СКУД в том, что систему можно настроить на работу с установленными охранными и пожарными системами, подключить к видеонаблюдению и прочим комплексам. Что обеспечит значительное снижение риска противоправных действий.

Что касается стоимости монтажа и настройки СКУД, здесь учитывается стоимость самого оборудования и расходных материалов, а также затраты на выполнение установки.

Доверяя монтаж и обслуживание СКУД профессионалам, можно рассчитывать на положительные результаты использования системы, а именно:



• снизить потери рабочего времени со стороны сотрудников;

• уменьшить трудозатраты персонала, осуществляющего учёт рабочего времени и начисление зарплаты;

• упростить пропуск и прием посетителей.

Специалисты "Сервис и Сети" проконсультируют по любым вопросам и предложат подходящие конфигурации СКУД.

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