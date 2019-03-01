Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
12:21, 01 Марта 2019

Для юных художников и поэтов Карелии стартовал конкурс "Светлячок"

Загрузка...

Творческие работы – рисунки и стихотворения – принимаются до 1 мая 2019 года.

Конкурс детского творчества "Светлячок" филиал МРСК Северо-Запада (дочерняя компания ПАО "Россети") "Карелэнерго" проводит уже много лет подряд. Основная цель мероприятия – повысить у детей интерес и уважительное отношение к профессии энергетика.

Кроме того, детский конкурс – это возможность еще раз обратить внимание и детей, и взрослых на необходимость соблюдения правил электробезопасности.

В этом году на конкурс "Светлячок" принимаются не только рисунки, но и стихотворения.

К участию в конкурсе приглашаются дети в возрасте от 5 до 14 лет, проживающие на территории Республики Карелия. Победители конкурса среди юных поэтов и художников будут определены в двух номинациях с учетом возрастных категорий (5-7, 8-10 и 11-14 лет):

  1. "Профессия – энергетик".
  2. "Энергообъекты не место для игр и отдыха".

Для участия необходимо прислать свои работы, указав имя, фамилию, возраст, точный адрес, контактный телефон и название номинации, по адресу: 185035, г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 45, филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго", пресс-служба, конкурс "Светлячок". Также обязательно приложить подписанное родителями (законными представителями) согласие на обработку персональных данных (документы размещены на официальных страницах компании: vk.com/karelenergo и karelenergo.mrsksevzap.ru).

Работы принимаются до 1 мая 2019 года.

Авторов лучших работ в каждой номинации и в каждой возрастной категории будут ждать дипломы и призы. Итоги конкурса будут подведены 24 мая 2019 года.

"Карелэнерго" напоминает основные правила электробезопасности:

  • Нельзя проникать на территорию энергообъектов. Все они обозначены специальным знаком, предупреждающим об угрозе поражения током.
  • Нельзя открывать двери трансформаторных будок.
  • Нельзя подходить к оборванному проводу линии электропередачи ближе, чем на 8 метров, даже если он висит на дереве, а не лежит на земле. Нельзя трогать провода.
  • Нельзя бросать посторонние предметы на провода и в электроустановки. Нельзя запускать воздушных змеев или планеры около электроустановок и линий электропередачи.
  • Нельзя рыбачить вблизи линий электропередачи, чтобы не погибнуть, если удочка или леска заденут провода.
  • Нельзя залезать на опоры линий электропередачи.
  • Нельзя разжигать костры и складывать дрова, солому и другие легковоспламеняющиеся предметы вблизи линий электропередачи.
Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.02.2019, 13:57
ФОТО: Новый гипермаркет открылся в Петрозаводске
24.02.2019, 08:45
Стало известно, кто погиб в страшном ДТП под Крошнозеро
24.02.2019, 16:12
Родные погибших в страшном ДТП под Крошнозеро сообщили о дате похорон
23.02.2019, 12:07
ФОТО: В страшном ДТП на трассе в Карелии погибли двое взрослых и один ребенок
26.02.2019, 12:15
Восемь автомобилей столкнулись под Петрозаводском
24.02.2019, 09:37
В ГИБДД рассказали, кто перевернулся в Янишполе

Аналитика

Сегодня 12:44
Политкухня
"Единая Россия" превратилась в "проблемный актив" 1
В партийных организациях республики начались первые, самые предварительные рассмотрения кандидатов на участие в выборах 2021 года.
"Карелэнерго" проводит массовые проверки приборов учета в рамках дней работы с потерями электроэнергии 1
28.02.2019 14:46
Не калиткой единой 1
28.02.2019 13:50
Пылесосы - на техосмотр 1
28.02.2019 10:20
Бюджет Петрозаводска увеличен более чем на полмиллиарда
27.02.2019 14:46
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:07
Без политики
Сколько стоит наше здоровье
Ничего не болит — для многих это значит, что все в порядке и нет никакой необходимости идти к врачу.
Офтальмологический центр Карелии – 24 часа
28.02.2019 19:31
"КарДент" возвращает улыбке красоту
28.02.2019 13:03
"Мне повезло"
28.02.2019 11:01
архив чтиво

Медиа

Полумарафон Lumi Karjala 2019
25.02.2019 12:07
все фото и видео

Опрос

Кого вы бы назвали секс-символом карельской политики?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»