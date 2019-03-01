Для юных художников и поэтов Карелии стартовал конкурс "Светлячок"

Творческие работы – рисунки и стихотворения – принимаются до 1 мая 2019 года.

Конкурс детского творчества "Светлячок" филиал МРСК Северо-Запада (дочерняя компания ПАО "Россети") "Карелэнерго" проводит уже много лет подряд. Основная цель мероприятия – повысить у детей интерес и уважительное отношение к профессии энергетика.

Кроме того, детский конкурс – это возможность еще раз обратить внимание и детей, и взрослых на необходимость соблюдения правил электробезопасности.

В этом году на конкурс "Светлячок" принимаются не только рисунки, но и стихотворения.

К участию в конкурсе приглашаются дети в возрасте от 5 до 14 лет, проживающие на территории Республики Карелия. Победители конкурса среди юных поэтов и художников будут определены в двух номинациях с учетом возрастных категорий (5-7, 8-10 и 11-14 лет):

"Профессия – энергетик". "Энергообъекты не место для игр и отдыха".

Для участия необходимо прислать свои работы, указав имя, фамилию, возраст, точный адрес, контактный телефон и название номинации, по адресу: 185035, г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 45, филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго", пресс-служба, конкурс "Светлячок". Также обязательно приложить подписанное родителями (законными представителями) согласие на обработку персональных данных (документы размещены на официальных страницах компании: vk.com/karelenergo и karelenergo.mrsksevzap.ru).

Работы принимаются до 1 мая 2019 года.

Авторов лучших работ в каждой номинации и в каждой возрастной категории будут ждать дипломы и призы. Итоги конкурса будут подведены 24 мая 2019 года.

"Карелэнерго" напоминает основные правила электробезопасности:

Нельзя проникать на территорию энергообъектов. Все они обозначены специальным знаком, предупреждающим об угрозе поражения током.

Нельзя открывать двери трансформаторных будок.

Нельзя подходить к оборванному проводу линии электропередачи ближе, чем на 8 метров, даже если он висит на дереве, а не лежит на земле. Нельзя трогать провода.

Нельзя бросать посторонние предметы на провода и в электроустановки. Нельзя запускать воздушных змеев или планеры около электроустановок и линий электропередачи.

Нельзя рыбачить вблизи линий электропередачи, чтобы не погибнуть, если удочка или леска заденут провода.

Нельзя залезать на опоры линий электропередачи.

Нельзя разжигать костры и складывать дрова, солому и другие легковоспламеняющиеся предметы вблизи линий электропередачи.