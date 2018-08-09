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Новости. Общество
10:43, 09 Августа 2018
фото: ПетрГУ

"Для нас это день скорби, а здесь - праздник": канадец поделился впечатлениями от Карелии

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Житель Канады Давид Беланжэ поделился своими впечатлениями от Карелии, где провел почти полгода. Его рассказ опубликовал сайт ПетрГУ.

"Я приехал сюда вместе с девушкой. Мы хотели начать знакомство с Россией с одного региона. Выбрали Карелию после того, как узнали, что здесь есть здесь Кижи и Валаам", - рассказывает студент.

"Пять месяцев я изучал русский язык в Лингвистическом центре ПетрГУ. У меня было два преподавателя – Роберт Тамм и Виктория Сеничева. Помимо фонетики, грамматики и синтаксиса мы много говорили о культуре России и особенностях менталитета её жителей", - отмечает он. 

Давид признается, что изучать русский язык поначалу было сложно. Особенно трудными показались падежи и виды глаголов.

"Сейчас я свободно чувствую себя в городе и компании русских друзей", - говорит иностранец.

По словам Беланжэ, ему понравились русские праздники, особенно Масленица и День Победы.

"У нас в Канаде нет таких. Моя страна тоже участвовала во Второй мировой войне, но для нас – это день скорби. Здесь это праздник, объединяющий всю страну. День, когда люди празднуют победу, танцуют и поют песни. Мне понравился символический смысл акции "Марш памяти", - отмечает студент. 

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