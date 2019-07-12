Для неплательщиков штрафов ГИБДД придумали новое наказание

В России рассматривается потенциальная возможность давления на должников - им могут ограничить доступ к определенным госуслугам.

В 2019 году в России возросло количество постановлений о неоплаченных штрафах ГИБДД. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года штрафов стало на 20% больше – 3,5 млн. Соответственно, выросло и число неплательщиков.

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков отметил, что на увеличение количества штрафов влияет в том числе расширение автопарка – ежегодный прирост составляет примерно 2 млн машин, а также установка камер фотовидеофиксации.

Вот только автовладельцы не стремятся оплачивать такие штрафы даже с 50% скидкой, предпочитая обжаловать их в судах.



При этом платить они не спешат и из-за отсутствия неотвратимости наказания.

В настоящее время рассматривается еще одна возможность давления на должников – им могут ограничить доступ к определенным госуслугам, пишут "Известия".

"Система ограничений в случае, если накопился долг в размере более 10 тысяч рублей, показала свою эффективность. В настоящее время рассматривается еще одна потенциальная возможность давления на должников. Если автовладелец не оплачивает штрафы и сумма по ним превысила критическую отметку, предлагается ограничить доступ к определенным госуслугам, например, обмен паспорта, получение справки. Если речь не идет о здоровье либо интересах третьих лиц", – сказал Вячеслав Лысаков.