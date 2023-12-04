Для новой площади в Северном Приладожье придумали название

В Северном Приладожье благоустраивают новую площадь.

На улице Чкалова в Сортавале завершаются работы на площади, сообщили власти района.

«Улица — улицей, а площади необходимо новое название», — написали в официальном паблике Сортавалького района.

Площадь собираются назвать Сердобольской, чтобы включить в новое городское пространство и исторический контекст.



В дальнейшем на площади планируют установить памятник великому князю Ярославу Всеволодовичу, крестителю карел. Работы над скульптурой уже ведутся. В Москве над ней работает Союз архитекторов России. Определяются материалы, внешний вид, высота, расположение, возможность подсветки.