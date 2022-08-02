Для охраны лесов Карелии срочно требуются два летчика-наблюдателя

Для работы в Карельском центре авиационной и наземной охраны лесов требуются два летчика-наблюдателя, сообщается на сайте организации.

Требования к образованию кандидатов: оконченное среднее профессиональное образование (лесное). Соискатели должны быть не моложе 18 лет. Имеющийся опыт работы будет преимуществом.

Как предупредили в Карельской авиалесоохране, перед зачислением в штат все соискатели должны будут пройти обязательную медкомиссию, по результатам которой будет определено, может ли человек работать летчиком-наблюдателем.

Чтобы приступить к работе, необходимо будет пройти не менее 45 летных часов стажировки, сделать 2 тренировочных прыжка с парашютом и 5 спусков с вертолета со спусковым устройством. Только после прохождения необходимой подготовки, сотрудники Центра получат квалификацию «Летчик-наблюдатель».

С начала этого года заработная плата в Карельском центре авиационной и наземной охраны лесов была увеличена. Зарплата летчика будет зависеть от сложности прохождения пожароопасного сезона, а также от количества налета часов каждого отдельного сотрудника.

По вопросам трудоустройства необходимо обращаться в Карельский центр авиационной и наземной охраны лесов по номеру телефона отдела кадров: +7 (8142)70-78-39.