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"Ростелеком" подготовил подарок для геймеров

Новости. Экономика
10:46, 16 Июня 2020
фото: © "Ростелеком"
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Абонентам тарифного плана "Игровой" компании "Ростелеком" стали доступны новые возможности в опции "Игры Wargaming".

Поклонники военно-морской игры World of Warships могут получить эксклюзивный премиум-линкор VIII уровня "В.И. Ленин", а также слот в порту, командира с дополнительными очками навыков и другие бонусы.

"Ростелеком" развивает экосистему цифровых сервисов для геймеров с 2016 года, в центре которой тарифный план "Игровой" – он разработан специально под потребности онлайн-игроков. Партнерами "Игрового" являются ведущие производители и поставщики самых популярных онлайн-игр, включая World of Tanks, World of Warships, World of Warplanes. Только абоненты тарифа могут воспользоваться уникальными игровыми условиями и опциями, недоступными более нигде.

"Ростелеком" специально для фанатов World of Warships подготовил особый подарок – советский линкор VIII уровня “В.И. Ленин”. Нашим абонентам он доступен бесплатно – после активации опции “Игры Wargaming”. Корабль обладает целым рядом сильных сторон, которые позволят поклонникам морских боев быстрее добиваться преимуществ и побед", – рассказал директор игрового направления "Ростелекома" Алексей Степуро.

Советский линкор VIII уровня "В.И. Ленин" – быстроходный линейный корабль с 406-мм артиллерией. Корабль имеет мощные орудия с сосредоточением башен главного калибра в носовой части и надежную броню. Его преимущества особенно полно раскрываются в ближнем бою, при этом максимальная дальность стрельбы – 18,4 километра. Также игроки World of Warships на все время действия тарифного плана получают премиум-аккаунт, обеспечивающий дополнительные 50 % к заработку кредитов и опыта в игре.

Узнать подробности о тарифном плане "Игровой", доступных игровых опциях и способах их подключения можно в центрах продаж и обслуживания "Ростелекома", на сайте gg.rt.ru и по бесплатному номеру 8 800-1000-800.

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