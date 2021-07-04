Реклама
Прислать новость
В центре Петрозаводска «люди в черном» задержали мужчину (ВИДЕО) 9
Сегодня 13:23
Молодой человек, пропавший месяц назад в Карелии, найден мертвым 1
Сегодня 09:50
Стало известно, как мошенники взламывают карты из-за камеры ноутбука 2
04.07.2021 19:40
Автомобиль насмерть сбил пожилого мужчину на пешеходном переходе в Петрозаводске (ВИДЕО) 3
04.07.2021 23:40

Для празднования 50-летнего юбилея житель Карелии украл деньги у матери

Новости. Криминал
18:00, 05 Июля 2021
фото: © Fascinadora/Shutterstock/FOTODOM

Желавший отпраздновать полувековой юбилей с размахом мужчина взял 6 тысяч рублей у матери, теперь делом занимается полиция, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Пудожского района обратилась местная жительница. Она сообщила, что у неё пропали 6 тысяч рублей, которые она хранила в своей квартире. Пенсионерка предположила, что преступление совершил проживающий с ней сын, который уже не первый раз без спроса пользуется материнскими сбережениями. В дальнейшем эта версия подтвердилась.

Мужчина дал признательные показания. Он рассказал, что в конце июня ему исполнилось 50 лет. Юбилей ему очень хотелось отметить с размахом, но денег не было. Он знал, что мать хранит дома крупную сумму денег. По версии следствия, накануне празднования, воспользовавшись тем, что женщина ушла по делам, житель Пудожа завладел её сбережениями, а затем потратил их на алкоголь и продукты питания.

По статье «кража» возбуждено уголовное дело, фигурант раскаялся в содеянном и обязался возместить причинённый ущерб.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.06.2021, 15:20
Обязательная вакцинация от COVID-19 вводится в Карелии
30.06.2021, 07:00
Минздрав России направил в Карелию специалистов из-за ситуации с коронавирусом
04.07.2021, 15:53
Писатель из Карелии Яна Жемойтелите о прививке от коронавируса: «В моем случае тело говорит «нет»
28.06.2021, 19:52
Молодая женщина выпала из окна пятого этажа в Петрозаводске (ФОТО)
02.07.2021, 12:08
Вопросами градостроительства и землепользования в Петрозаводске будет заниматься бывший прокурор
30.06.2021, 06:40
Главный терапевт Карелии назвала противопоказания к вакцинации от COVID-19

Чтиво

29.06.2021 10:40
Кофе со сливками
Роман с камнем 3
О камне и людях, которые его производят, о роли бизнеса и его взаимодействии с властью, — наш разговор с Дмитрием Фабрикантовым, первопроходцем камнеобрабатывающей отрасли Карелии, известным предпринимателем, лидером регионального отделения Партии РОСТА.
«Самое ужасное - то самое чувство беспомощности» 5
12.06.2021 23:16
«Порядок с чистого листа» 14
21.05.2021 12:20
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»