Для празднования 50-летнего юбилея житель Карелии украл деньги у матери

Желавший отпраздновать полувековой юбилей с размахом мужчина взял 6 тысяч рублей у матери, теперь делом занимается полиция, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Пудожского района обратилась местная жительница. Она сообщила, что у неё пропали 6 тысяч рублей, которые она хранила в своей квартире. Пенсионерка предположила, что преступление совершил проживающий с ней сын, который уже не первый раз без спроса пользуется материнскими сбережениями. В дальнейшем эта версия подтвердилась.

Мужчина дал признательные показания. Он рассказал, что в конце июня ему исполнилось 50 лет. Юбилей ему очень хотелось отметить с размахом, но денег не было. Он знал, что мать хранит дома крупную сумму денег. По версии следствия, накануне празднования, воспользовавшись тем, что женщина ушла по делам, житель Пудожа завладел её сбережениями, а затем потратил их на алкоголь и продукты питания.

По статье «кража» возбуждено уголовное дело, фигурант раскаялся в содеянном и обязался возместить причинённый ущерб.