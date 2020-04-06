890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Петрозаводске отделение почты собрало длинную очередь из самоизолировавшихся граждан (ФОТОФАКТ) 2
Сегодня 06:40
"Пятнадцать тысяч штрафа мало похожи на медицинский рецепт" 7
Сегодня 10:57
Парфенчиков пообещал не допустить "итальянского сценария" распространения коронавируса в Карелии 10
Сегодня 07:15
В Петрозаводске снизилось число находящихся на самоизоляции горожан
06.04.2020 15:26

Для предпринимателей организованы бесплатные вебинары для сохранения и развития бизнеса

Новости. Экономика
14:06, 07 Апреля 2020
фото: © shutterstock.com
Загрузка...

Как получить антикризисный кредит под 0%, уменьшить ежемесячные платежи, согласовать отсрочку погашения основного долга или пополнить оборотные средства – информацию по этим и другим насущным для субъектов МСП вопросам обсудят 9 апреля в 10.00 на бесплатном вебинаре, организованном Корпорацией развития Республики Карелия.

В рамках онлайн обучения будут рассмотрены финансовые продукты Сбербанка и Фонда по содействию кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства РК, актуальные в условиях режима ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции. 

Начальник управления продаж малому бизнесу ПАО "Сбербанк" Лариса Суханова расскажет о реструктуризации действующих кредитов от банка и возможностях воспользоваться новыми, актуальными для бизнеса, продуктами. Исполнительный директор Фонда по содействию кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Карелия Елена Климчук представит программу "Антикризисная", позволяющую получить заём с минимальной процентной ставкой.

Для участия в бесплатном вебинаре необходимо пройти регистрацию по ссылке: https://events.webinar.ru/KorporaciyaRazvitiya/3825692#additional.

Напомним, что в период действия режима ограничений Корпорация развития Республики Карелия проводит серию обучающих онлайн-занятий для предпринимателей. Основными темами стали сохранение и развитие бизнеса в условиях кризиса, меры государственной поддержки, развитие проектов в сети Интернет, а также особенности экспорта. С темами и графиком мероприятий можно ознакомиться на официальном сайте КРРК.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.04.2020, 10:59
Военнослужащим по контракту увеличили денежные компенсации на жилье
03.04.2020, 11:18
Житель Карелии привлек внимание правоохранителей фотографиями в соцсети
02.04.2020, 07:15
Врачи уволились из больницы в Карелии, не желая работать с пациентами с коронавирусом
01.04.2020, 18:25
Четвертый условно заболевший коронавирусом житель зарегистрирован в Карелии – состояние тяжелое (СРОЧНО)
31.03.2020, 18:07
В Карелии с 1 апреля вводится режим всеобщей самоизоляции
04.04.2020, 13:36
В Петрозаводске выявлены 163 человека, общавшиеся с условно заболевшим коронавирусом депутатом (СРОЧНО)

Аналитика

06.04.2020 12:16
Тема недели
Счет заразившимся открыт 6
Глава Минздрава Карелии рассказал "Столице на Онего", почему в Республиканской инфекционной больнице оказались изолированы медики и чем будут защищать врачей, работающих с больными коронавирусом.
Виктор Свирский проверил работу контакт-центра Россельхозбанка 2
03.04.2020 14:27
"Арендные платежи на время карантина нужно полностью отменить" 9
03.04.2020 11:01
Необходимо найти резервы 7
02.04.2020 13:53
Это вопрос выживания 3
02.04.2020 09:13
Вся аналитика

Чтиво

02.04.2020 10:39
Без политики
Аркадий Рутгайзер: "Оставаясь дома, в изоляции, наши пациенты должны знать, что мы все равно рядом"
Новая жизнь, в которую мы все с каждым днем всё больше погружаемся, неизбежно вносит свои коррективы.
Хотите, как в Италии? Нет, как в Исландии! 8
01.04.2020 16:26
Спасите нас от спасающихся! 2
30.03.2020 16:04
архив чтиво

Медиа

Глава Республики проверил соблюдение торговыми центрами мер по карантину и профилактике коронавируса
01.04.2020 15:19
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»